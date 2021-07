Sängerin : Jennifer Lopez packt Musical-Projekte an

Los Angeles Musicals haben die Kindheit der Sängerin und Schauspielerin geprägt. Für ein neues Projekt will sie nun auf Musical-Klassikern basierende TV-Serien und Filme produzieren.

Pop-Superstar Jennifer Lopez (51) will sich auf Musical-Projekte einlassen. „Lass uns das machen“, schrieb die Sängerin und Schauspielerin in einem Tweet, in dem sie mehrere Produktionspartner verlinkte.

Lopez hat in über zwei Dutzend Filmen mitgewirkt, darunter „Out of Sight“, „Manhattan Love Story“, „The Boy Next Door“ und „Hustlers“. Zuletzt drehte sie die Action-Romanze „Shotgun Wedding“, die 2022 in die Kinos kommen soll.