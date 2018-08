„Ich will im ersten Konzert ein Zeichen setzen“

Die Solo-Geigerin im 1. Trierer Sinfoniekonzert

Isabelle Magnenat wird im 1. Sinfoniekonzert am Donnerstag, 30. August, im Trierer Theater die Solistin an der Violine sein. Sie wurde in Genf geboren und studierte an der Hochschule für Musik in Wien und am Konservatorium von Utrecht.

Magnenat ist Preisträgerin des Tibor-Varga-Wettbewerbs in Sion und

nahm als Solistin an zahlreichen internationalen Festivals wie beispielsweise dem Holland-Festival Amsterdam, den World Music Days in Stockholm, an Musica Strassburg oder den Tagen für Neue Musik Zürich teil.

Auf diesen Festivals führte sie verschiedene zeitgenössiche Werke sowohl für Violine als auch für Bratsche auf. Weltweite Konzerttourneen führten sie von Südamerika über Japan bis nach China.

Unter den Werken, die Isabelle Magnenat auf CD einspielte, befinden sich Heinz Holligers „4 Lieder ohne Worte“ oder Stefano Gervasonis Bratschenkonzert.

Zahlreiche Aufnahmen entstanden auch mit dem Ensemble Contrechamps, Genf, dessen Mitglied sie 1989 wurde.

Seit dieser Zeit ist Isabelle Magnenat außerdem auch zweite Konzertmeisterin des Berner Symphonie-Orchesters.