Berliner Schaubühne : Joachim Meyerhoff glänzt in Molières „Amphitryon“

Berlin Nach mehr als einem Jahrzehnt am Wiener Burgtheater hat Schauspieler Joachim Meyerhoff die Stadt gewechselt. Meyerhoff, der auch die autobiografischen Bücher „Alle Toten fliegen hoch“ geschrieben hat, arbeitet nun an der Berliner Schaubühne.

Am Sonntagabend trat Meyerhoff erstmals als neues Ensemblemitglied in Berlin auf. In Molières „Amphitryon“ spielt er den etwas unbeholfenen Diener Sosias, mit langer Perücke und weiß geschminktem Gesicht. Regisseur Herbert Fritsch zeigt eine bunte Pop-Barock-Welt, die ein wenig an „Tom und Jerry“-Trickfilme erinnert.