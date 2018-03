später lesen Hinter den Toiletten Joachim Meyerhoff schreibt oft in einer Bäckerei FOTO: Ole Spata FOTO: Ole Spata Teilen

Der in Wien lebende deutsche Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Joachim Meyerhoff schreibt nicht etwa in einem schicken Caféhaus an seinen Werken. Vielmehr sitze er am liebsten in einer einfachen Bäckerei in seinem Viertel, hinter den Toiletten, sagte er der Zeitschrift „Barbara“. dpa