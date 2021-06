Schauspielerin : Jodie Foster möchte andere Dinge ausprobieren

Jodie Foster will mehr im Leben erreichen als nur Filme zu drehen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Hannover Menschen ändern sich. Das scheint auch in Hollywood zu gelten. Jodie Foster wenigstens ist gespannt, was das Leben außer Filmen noch für sie bereit hält.

Bei der Sommer-Berlinale ist Foster am 9. Juni als Anwältin Nancy Hollander in dem Guantanamo-Drama „Der Mauretanier“ zu sehen. Am 6. Juli soll sie die Filmfestspiele von Cannes eröffnen. Das Festival verleiht ihr die Goldene Ehrenpalme.