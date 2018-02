später lesen Preisgekrönter Filmkomponist Johann Johannsson tot in Berlin gefunden FOTO: ap FOTO: ap Teilen

Johann Johannsson, der preisgekrönte isländische Filmkomponist, ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Wie sein Manager Tim Husom am Samstag bekanntgab, wurde er am Freitag tot in seiner Wohnung in Berlin entdeckt.