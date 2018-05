Französischer Kathedralorganist spielt im Trierer Dom

(red) Johann Vexo, Titularorganist der Chororgel von Notre Dame in Paris und gleichzeitig erster Organist an der Cavaillé-Coll-Orgel der Kathedrale von Nancy ist am Dienstag, 29. Mai, zu Gast bei den Internationalen Orgeltagen im Trierer Dom. Ab 20 Uhr spielt er dort Werke von Nicolas de Grigny, César Franck, Camille Saint-Saëns, Jehan Alain und Maurice Duruflé. Mit dabei sind auch Werke von Bach und Mozart. Vexo ist auch Professor für Orgel am Konservatorium und der Superior Musikakademie in Straßburg. Er gibt weltweit Konzerte, als Solist oder mit Orchester, etwa in Australien, Neuseeland, den USA oder Russland. Von ihm gibt es zahlreiche CD-Aufnahmen an historischen Instrumenten in Frankreich und an der großen Orgel von Notre-Dame in Paris.