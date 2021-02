Gesellschaft : „Sich verstecken zu müssen, macht krank“

Berlin/Trier Johannes Kram ist einer der profiliertesten Kämpfer für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Queeren und Transsexuellen in Deutschland. Das Outing von 185 Schauspielern im Magazin der Süddeutschen Zeitung ist für ihn ein „historischer Meilenstein“.

Der Autor, Blogger und Marketingstratege Johannes Kram ist gebürtiger Trierer. Er managte 1998 Guildo Horns Medienkampagne zum Eurovision Song Contest in Birmingham. Heute lebt er in Berlin. Kram schreibt den Nollendorf-Blog, mit dem er seit 2009 für die Gleichstellung Homosexueller kämpft und regelmäßig Homosexuellen- und Queerfeindlichkeit in Politik, Gesellschaft, Kultur und Medien anprangert. 2018 erschien sein Buch „Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber ...“ Für seinen Blog wurde er mehrfach ausgezeichnet. Sein jüngstes Projekt ist der Podcast „Queerkram“. Er zählt zu den wichtigsten Stimmen der LGBTI-Community in Deutschland.

Man muss sich mal bewusst machen, in welcher verflixten Situation sich LGBTI in der Öffentlichkeit oft befinden. Einerseits wird von ihnen erwartet dass sie ihre sexuelle Identität nicht so sehr thematisieren, weil die Heteros das ja angeblich auch nicht tun; dabei berichten Heteros dauernd über ihr heterosexuelles Leben, ohne sich dabei irgendetwas denken zu müssen. Andererseits wird von queeren Menschen permanent unbewusst erwartet, dass sie sich in eine angebliche Normalität einzufügen, die davon ausgeht, dass alle Menschen hetero sind. Es wird also von ihnen verlangt, etwas zu sein, was sie nicht sind. Wie sie es machen, machen sie es also in den Augen der Öffentlichkeit falsch. Deswegen fahren viele lieber unter dem Radar, und das gilt ja nicht nur für Prominente: In Deutschland sind nur ein Drittel out im Job.