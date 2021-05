Gitarrist : John Scofield einer der Höhepunkte beim Jazzfestival Moers

Eine der Bühnen beim Jazzfestival in Moers. Foto: Bernd Thissen/dpa

Moers Das Jazzfestival im niederrheinischen Moers setzt erneut auf Livestreams - aber vier Auftritte finden vor Publikum statt. Gitarrist John Scofield darf vor mehreren hundert Zuhörern auftreten.

Mit John Scofield ist am Sonntagabend einer der bekanntesten Jazz-Gitarristen der Welt beim Moerser Jazzfestival aufgetreten.

„It`s great to be here!“ („Es ist großartig, hier zu sein“), sagte Scofield. Seine elegante Virtuosität sei zum Vorbild für eine ganze Generation geworden, lobte die Festspielleitung den Musiker im Programm. Der US-Amerikaner hat in seiner Karriere mit sehr bekannten Jazzmusikern wie Herbie Hancock, Chick Corea, Pat Metheney und Miles Davies zusammengespielt.