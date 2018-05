Jonathan Zelter & Band, Bernkastel-Kues, Mosellandhalle, 18. Mai.

(red) Er startet seine Deutschlandtournee in Bernkastel-Kues. Singer/Songwriter Jonathan Zelter, gebürtiger Wittlicher, präsentiert in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues am Freitag, 18. Mai, ab 20 Uhr sein neues Album.

Karten gibt es im TV-Service-Center Trier, unter der TV-Tickethotline 0651/7199–996 sowie unter www.volksfreund.de/tickets