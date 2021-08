Posthume Ehrung : Josephine Baker kommt ins Pariser Panthéon

Paris ehört zu den prominentesten Showstars des 20. Jahrhunderts. Ihre Gebeine sollen in den Pariser Ruhmestempel überführt werden.

Ihre Gebeine sollen am 30. November in das Pariser Panthéon überführt werden, wo die Großen der Nation ruhen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Sonntag unter Berufung auf eine Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron. Baker wird damit die erste schwarze Frau, die einen Platz in dem Pariser Ruhmestempel erhält. 38.000 Menschen hatten eine vor zwei Jahren gestartete Unterschriftenaktion für eine entsprechende Ehrung Bakers unterstützt.