Invincible Shield Judas Priest: Heavy-Metal-Ikonen in Topform

Auf „Invincible Shield“ folgt ein Kracher dem anderen. „The Serpent And The Shield“ und der Titelsong sind kraftvoller Heavy Metal mit dem unverkennbaren Halford-Gesang. „Crown Of Horns“ ist etwas softer, aber ein echter Ohrwurm. Je öfter man „Invincible Shield“ durchhört, desto mehr Ohrwürmer findet man. „Trial By Fire“ und „Sons Of Thunder“ sind weitere. „As God Is My Witness“ ist ein epischer Metal-Kracher. Dieses Priest-Album macht einfach Spaß.