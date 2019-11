„Erfahrene Museumsexpertin“ : Jüdisches Museum Berlin bekommt Hetty Berg als Chefin

Berlin Nach dem Rücktritt an der Spitze des Jüdischen Museums Berlin war die Unruhe groß. Nun ist eine Nachfolgerin gefunden.

Die in Den Haag geborene Berg studierte Theaterwissenschaften in Amsterdam und Management in Utrecht. Von 1989 an war die Niederländerin Kuratorin und Kulturhistorikerin am Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam.