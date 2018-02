später lesen „Man Of The Woods“ Justin Timberlake erobert die Charts FOTO: Matt Slocum FOTO: Matt Slocum Teilen

Justin Timberlake ist wieder ganz oben angekommen: Mit „Man Of The Woods“ steht der Superstar zum zweiten Mal an der Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts. 2013 war ihm dies schon einmal mit „The 20/20 Experience“ gelungen, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. dpa