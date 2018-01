später lesen Pop-News Justin Timberlake kündigt neues Album an FOTO: Amy Harris FOTO: Amy Harris Teilen

US-Popsänger Justin Timberlake (36, „Cry Me A River“) will am 2. Februar sein neues Album mit dem Titel „Man of the Woods“ (übersetzt: „Mann der Wälder“) veröffentlichen. Das kündigte Timberlake am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Internetseite an. Demnach soll bereits am 5. Januar ein erster neuer Song erscheinen. dpa