Justin Timberlake ohne Janet Jackson beim Super Bowl

US-Sänger Justin Timberlake (37) hat Gerüchte dementiert, er werde während der Halbzeitshow des Super Bowls mit seiner früheren Band *NSYNC oder Janet Jackson (51) auftreten. „Nein“, antwortete er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Minneapolis auf eine entsprechende Frage. dpa

Er habe viele Ideen gehabt, was Special Guests auf der Bühne angeht, und es gebe eine ganze Liste von Spekulationen. Aber: „In diesem Jahr bin ich hier mit meiner Band Tennessee Kids. Das sind meine Special Guests. Ich freue mich darauf, die Bühne zu rocken“, erklärte der Musiker. Er werde mit Sicherheit seinen Gute-Laune-Hit „Can't Stop The Feeling“ spielen. Mehr wolle er vorab aber nicht verraten.

Timberlake, der an diesem Freitag sein neues Album „Man In The Woods“ veröffentlicht hat, tritt nach 2004 zum zweiten Mal in der Halbzeit des Super Bowl auf. Damals hatte der Auftritt mit Gastsängerin Jackson für viel Aufsehen gesorgt. Im Finale der amerikanischen Football-Liga NFL treffen in der Nacht zum Montag die New England Patriots auf die Philadelphia Eagles.

