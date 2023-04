Kabarett in der Arena Trier Wie Dieter Nuhr über Habeck, Baerbock und Klimaaktivisten schimpft

Ganz am Ende, im Zugabenbereich sozusagen, kommt die Frage aus den dicht besetzten Reihen in der Arena: Ob er denn eine Lösung habe, will ein Zuschauer wissen. Gemeint ist eine Lösung für all die Probleme, die Dieter Nuhr in seinem knapp zweistündigen Programm aufgelistet hat. „Da haben Sie was falsch verstanden“, entgegnet Nuhr. „Ich bin Komiker.“ Und erinnerte damit (un)wissentlich an ein Bonmot der Kabarettistin Lore Lorentz vom Düsseldorfer „Kommödchen“, die bereits vor Jahrzehnten auf die Frage „Was habt ihr gegen all die Probleme dieser Welt eigentlich gemacht?“ mit einer ähnlich Replik reagierte: „Wir haben sie ästhetisch formuliert.“