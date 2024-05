Musik Kaleidoskop des Modfathers: Paul Wellers neues Album „66“

Die ausgekoppelte und verträumte Single „Rise Up Singing“ hat Blues- und Soul-Elemente. Bei dem Track „Jumble Queen“ hört man die Punkrock-Wurzeln des Briten anklingen, der einst als Frontmann von The Jam auf der Bühne stand und später gemeinsam mit Keyboarder Mick Talbot The Style Council gründete. Das dynamische „Soul Wandering“ geht eher in Richtung Folk-Rock.