Kammerchor singt in der Stiftskirche

(red) Unter dem Titel „Gottes Stern, leuchte uns“ singt der Kammerchor Cantores Trevirenses unter der Leitung von Matthias Balzer am Samstag, 6. Januar, 16.30 Uhr, in der Stiftskirche St. Irminen in Trier sein traditionelles Weihnachtskonzert. Es erklingen Werke von H. Schütz, J. S. Bach, F. Poulenc und J. Rutter. An der Orgel spielen Matthias Balzer und Christian Scheiwen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Weitere Informationen unter cantores-trevirenses.de ⇥Foto: Cantores Trevirenses