Konzerte Kammermusik : Kammerkonzerte an drei besonderen Spielorten

Oberbillig/Minden/Malberg (red) Drei Mal gastiert das Kammermusik-Ensemble Odyssey aus London mit der Sopranistin Susanne Ekberg im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz in der Region. Am Freitag, 9. August, ist das Odyssey Ensemble um 19.30 Uhr im Contemporaneum in Oberbillig (Landkreis Trier-Saarburg) zu Gast, am Samstag, 10. August, spielt es um 19.30 Uhr in der Scheune Minden (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und am Sonntag,11.

August, um 11 Uhr im Gartensalon auf Schloss Malberg (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Auf dem Programm stehen Werke von Sergej Prokofjew, Ottorino Respighi, Rued Langgaard und Leoš Janácek. Mehr zu den Musikern, den Spielorten und dem Programm unter www.klangkunst-trier.de.