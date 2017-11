später lesen Kunstsenioren Karriere mit 100 - Alte Künstler starten durch FOTO: Adriana Lopez Sanfeliu FOTO: Adriana Lopez Sanfeliu Teilen

Carmen Herrera ist 102 - und die kubanisch-amerikanische Künstlerin startet jetzt richtig durch. Das Whitney Museum in New York widmete der hochbetagten Herrera, die zu den Pionieren des abstrakten Expressionismus in den USA zählte, unlängst eine Ausstellung. Von Dorothea Hülsmeier, dpa