Grüner Hügel : Katharina Wagner bleibt Festspiel-Chefin in Bayreuth

Nürnberg/Bayreuth Die Urenkelin bleibt die Chefin: Der Vertrag von Katharina Wagner als Leiterin der Bayreuther Festspiele wird um weitere fünf Jahre verlängert. Damit liegt die Festspielleitung seit mehr als 140 Jahren in der Hand der Komponistenfamilie.

Katharina Wagner (41) bleibt bis 2025 Chefin der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Die Gesellschafter-Versammlung der Festspiele beschloss am Freitag in Nürnberg eine Vertragsverlängerung um fünf weitere Jahre.

Im Juli hatte Thielemann, der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle in Dresden, im dpa-Interview über eine mögliche Vertragsverlängerung als Musikdirektor gesagt, er glaube, „dass es mehr oder weniger so weitergeht“. „Wenn es nach mir geht, soll das gerne so weiter gehen. Ich mag auch die Gegend hier so gern - und man isst hier so gut.“