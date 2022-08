Grimme-Preisträgerin : Katrin Eigendorf: Mit „Respekt“ in Krisengebieten

Marl Die ZDF-Reporterin sagt, dass sie sich gut vorbereite auf ihre Reisen in Krisengebiete. Angst habe sie nicht.

Die Grimme-Preisträgerin und ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf (60) fährt nach eigener Darstellung ohne Angst, aber stets „mit Respekt“ zur Berichterstattung in Krisengebiete. „Respekt ist das richtige Wort“, sagte die in Tönisvorst am Niederrhein geborene Journalistin am Freitagabend bei der Verleihung der Grimme-Preise in Marl der Deutschen Presse-Agentur.