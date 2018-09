Keine leichte Kost für Katja Ebstein-Fans

Zornig, jung und wunderschön zeigte sich Katja Ebstein am Montag bei der Record Release Party ihres neuen Albums "Witkiewicz" im Berliner Tipi-Zelt. Am Mittwoch wird sie 60 Jahre alt - anzumerken ist ihr das nicht. Ihr Zorn, der ihre warme Stimme beben lässt, richtete sich gegen die momentanen gesellschaftspolitischen Probleme: "Wir kriegen die Arbeitslosigkeit nicht in den Griff." Und prompt folgte "Die schlesischen Weber" von Heinrich Heine, womit sie ihr großes politisches Interesse kundtat.

Zornig, jung und wunderschön zeigte sich Katja Ebstein am Montag bei der Record Release Party ihres neuen Albums "Witkiewicz" im Berliner Tipi-Zelt. Am Mittwoch wird sie 60 Jahre alt - anzumerken ist ihr das nicht. Ihr Zorn, der ihre warme Stimme beben lässt, richtete sich gegen die momentanen gesellschaftspolitischen Probleme: "Wir kriegen die Arbeitslosigkeit nicht in den Griff." Und prompt folgte "Die schlesischen Weber" von Heinrich Heine, womit sie ihr großes politisches Interesse kundtat.

Ihr neues Album, mit dem sie sich in Berlin nach acht Jahren Plattenabstinenz furios auf dem Musikmarkt zurückmeldet, nennt sie "Witkiewicz". Das ist ihr Mädchenname. Die neue Platte, mit der die in Girlachsdorf bei Breslau geborene Künstlerin auch an ihre schlesischen Wurzeln zurückgehen will, gilt bei Kritikern schon jetzt als Meisterstück. "Ob das ein kommerzieller Erfolg wird, ist gleichgültig - es ist ein Höhepunkt in der Karriere der Katja Ebstein", lobt einer von ihnen am Rande der Präsentation.

Elf der 13 Titel auf der CD sind komplett neu, die "Schlesischen Weber" und der Grand-Prix-Erfolg "Wunder gibt es immer wieder" wurden neu arrangiert. Leichte Kost bietet die Ebstein ihren Fans nicht, Anrührendes und Nachdenkliches dafür umso mehr. "Ich bin ein Mensch, der sich singenderweise mit seiner Stimme Gehör verschafft", sagt sie über sich. Die neue Platte ist beinahe bestürzend persönlich - gleich, ob Katja Ebstein ihre Sicht auf das vereinte Deutschland preisgibt ("In diesem Land") oder einem Mann ihre Liebe erklärt ("Unrasiert"). Produziert hat das Album Dieter Falk, mitgearbeitet haben unter anderen Xavier Naidoo ("In meinen Armen") und die Sängerin Pe Werner ("Rosen unterm Schnee").

Die zur Record-Release-Party ins Tipi geladenen Gäste schenken der Sängerin zum Geburtstag stehende Ovationen - Beifall, der dem Menschen Katja Witkiewicz wohl ebenso gilt wie der Künstlerin Katja Ebstein. Wie kaum ein anderer im kommerziellen Musikgeschäft mischt sie sich immer wieder ein ins aktuelle Zeitgeschehen: Sie hat Wahlkampf für Willy Brandt gemacht, ist gegen die Golfkriege auf die Straße gegangen und hat sich für ihren Protest gegen die Stationierung von Pershing-Raketen in der Bundesrepublik eine Vorstrafe eingehandelt. Jüngstes Beispiel ihres Engagements ist die Ende 2004 in Potsdam gegründete Katja-Ebstein-Stiftung, die in Not geratenen Kindern hilft.

Drei Mal hat Katja Ebstein Deutschland erfolgreich beim Grand Prix vertreten, viele ihrer Schlager sind Evergreens geworden. Seit 35 Jahren singt, schauspielert, streitet sie. Der 60. Geburtstag treibt sie nicht um - Zahlenanalyse liegt ihr nach eigenem Bekunden nicht. "Ich möchte nie wieder 20 sein und so verklemmt und unsicher wie damals", bekennt sie. Dass es leiser wird um sie, ist nicht zu befürchten: "Innehalten, nein, wieso denn? Das kann ich nicht." Wer sie auf der Bühne sieht, glaubt ihr aufs Wort.

(afp)