Abschied : Kindermusical-Autor Christian Berg mit 55 Jahren gestorben

Christian Bergist im Alter von 55 Jahren in Cuxhaven gestorben. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg/Cuxhaven Er brachte Hunderttausende Kinder und Erwachsene zum Lachen - mit seinen Musicals, als Clown und als Buchautor. Nun ist Christian Berg tot. Seine nächste Produktion kommt trotzdem wie geplant auf die Bühne.

Der Kindermusical-Autor und Regisseur Christian Berg ist tot. Der gebürtige Nordrhein-Westfale ist am Montag im Alter von 55 Jahren in Cuxhaven gestorben, wie die Agentin Bergs am Dienstag mitteilte.