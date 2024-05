Can We Please Have Fun Kings Of Leon machen sich locker

Bevor sie im Sommer in England ihre ausgedehnte Welttournee starten, auf der sie unter anderem in Köln und beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven spielen, sind die Kings Of Leon nur für einen Kurzbesuch eingeflogen, um in London gut gelaunt über ihre neue LP zu sprechen. „Die ganze Stimmung war positiv“, schwärmt Gitarrist Matthew Followill (39) beim Gespräch in einem Hotelzimmer am Flughafen Heathrow.