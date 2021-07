Comeback : Kinoverband zufrieden mit erstem Wochenende

Berlin Lange waren die Kinoleinwände dunkel, jetzt leuchten sie wieder. Manche sprechen von einer fulminanten Wiedereröffnung - und erklären das auch mit der Filmauswahl, die man derzeit sehen kann.

Für den Kinobesuch gelten weiterhin Auflagen, die sich in den Regionen unterscheiden können. So müssen beispielsweise Plätze freigelassen werden, um Abstand zu sichern. In einigen Bundesländern könnten wegen der Abstände weiterhin nur etwa ein Viertel der Sitzplätze belegt werden, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag.