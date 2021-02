Russisches Regisseur : Kirill Serebrennikow verliert Posten als Theaterchef

Moskau Seit Jahren wird er von der Staatsmacht drangsaliert. Aber der Theatermacher Kirill Serebrennikow lässt sich nicht unterkriegen.

Der viele Jahre von der russischen Justiz verfolgte Starregisseur Kirill Serebrennikow verliert seinen Job als Theaterchef des international bekannten Gogol-Zentrums in Moskau.

Die Kulturabteilung der russischen Hauptstadt teilte dem 51-Jährigen mit, dass sein Vertrag am 25. Februar auslaufe und der Theatermacher seine Papiere abholen könne. Alles in der Welt ende irgendwann einmal, teilte Serebrennikow am Dienstag mit. „Aber es beginnt irgendetwas Neues“, meinte der international gefeierte Film-, Theater- und Opernregisseur bei Instagram.