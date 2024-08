Protest gegen Ukraine-Krieg Klassik-Weltstars erinnern an toten russischen Pianisten

Der unter dem Vorwurf des Extremismus festgenommene Kuschnir war am 27. Juli im Alter von 39 Jahren in Untersuchungshaft in Birobidschan im Fernen Osten Russlands an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben. „Sein Verbrechen bestand darin, einen Youtube-Kanal mit fünf Abonnenten betrieben zu haben, in dem er sich gegen den Krieg aussprach“, schrieben die Musikerkollegen und -kolleginnen.