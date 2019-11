„Tyskland“ : Königin Margrethe II. eröffnet Deutschland-Ausstellung

Kopenhagen Das Nationalmuseum in Kopenhagen widmet Deutschland eine große Schau. Zu sehen gibt es unter anderem einen VW-Käfer, Bauhaus-Kunst und einen Gutenberg-Bibel.

Zu sehen ist die Sonderausstellung noch bis zum 1. März 2020. Sie ist in Kooperation mit dem British Museum in London entstanden und trägt den Titel „Tyskland“ - das ist dänisch für „Deutschland“. Das Nationalmuseum will in ihr „das Beste zeigen, was Deutschland zu bieten hat“, darunter Bauhaus-Kunst, eine Gutenberg-Bibel und einen VW Käfer. Begleitet wird das Ganze von Dutzenden Veranstaltungen, auf denen unter anderem die Fluchtversuche aus der DDR über die Ostsee in Richtung Dänemark oder das deutsch-dänische Endspiel der Fußball-EM 1992 beleuchtet werden.