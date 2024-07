Unterm Strich — Die Kulturwoche Steinzeitliche Wildschweine und musikalische Würmer

Und wie kann man so was feststellen? Kunst beiseite, Wissenschaft her: Einem Archäologen-Team von der australischen Griffith University gelang dies mittels einer alternativen Form der Uran-Thorium-Datierung, einer speziellen Form der radiometrischen Datierung. Dafür arbeiteten die Wissenschaftler mit einer speziellen Lasertechnik. Alles klar soweit? Mit Hilfe eines Massenspektrometers, der an einen Laser gekoppelt ist, können Kalziumkarbonatproben, die sich im Laufe der Jahre auf der Malerei gebildet haben, abgetragen und bis ins kleinste Detail analysiert werden – was eine sehr präzise Altersberechnung ermöglicht.