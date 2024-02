Unterm Strich — Die Kulturwoche Sex, no drugs and Rock’n’Roll

Wer anderen mal beim Sex zuschauen möchte, wird das vermutlich nicht beim Partysmalltalk oder am Kaffeetisch von Omas Geburtstagsfeier zur Sprache bringen. Muss man auch gar nicht: Interessenten können nämlich ins Museum gehen, um sich dort ihren Wunsch erfüllen zu lassen. Und zwar – natürlich – am Abend des Valentinstages, also am 14. Februar.