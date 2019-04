später lesen Verfolgter Künstler Komische Oper engagiert Kirill Serebrennikow Teilen

Die Komische Oper holt den am Montag aus dem Hausarrest in Moskau entlassenen russischen Regisseur Kirill Serebrennikow nach Berlin. Serebrennikow werde in der nächsten Spielzeit Igor Strawinskys Oper „The Rake's Progress“ inszenieren, kündigte Intendant Barrie Kosky am Dienstag an. dpa