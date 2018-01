später lesen Auszeichnung Komponist Beat Furrer erhält Siemens Musikpreis FOTO: Manu Theobald FOTO: Manu Theobald Teilen

Der Komponist Beat Furrer (63) erhält in diesem Jahr den Ernst von Siemens Musikpreis. Sein kompositorisches Lebenswerk erstrecke sich über alle musikalischen Gattungen und sei von geradezu suggestiver Kraft, befand die Jury am Dienstag in München. dpa