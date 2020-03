Mit 86 Jahren : Komponist Krzysztof Penderecki gestorben

Krakau Krzysztof Penderecki dachte auch im hohen Alter nicht daran, Taktstock und Notenpapier beiseitezulegen. Der ausgebuchte Terminkalender und die vielen Reisen ließen keine Rast zu. Nun ist der berühmte Gegenwartskomponist gestorben.

Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Krakau (Krakow), wie die Agentur PAP unter Berufung auf seine Ehefrau berichtete.

Penderecki wurde am 23. November 1933 in Debica bei Krakau als Sohn eines musikbegeisterten Anwalts geboren. Er erhielt in frühen Jahren Violin- und Klavierunterricht und studierte später Komposition an der Krakauer Staatsakademie. Aufsehen erregte er, als er 1959 beim Warschauer Wettbewerb junger polnischer Komponisten anonym drei Stücke einreichte und alle drei zu vergebenden Preise gewann. Sein Orchesterwerk „Anaklasis“ wurde 1960 in Deutschland uraufgeführt und sicherte ihm einen festen Platz in der Neuen Musik.