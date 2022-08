Kultur : Dunkle Wolken am Horizont – Konz Musik Festival glänzt 2022 mit originellem Programm, hat aber Zukunftssorgen

„Die Begeisterung für Musik an die Besucher zu bringen“: Das will Pianist Joseph Moog, einer der Organisatoren des Konz Musik Festivals, erreichen. Doch das Festival kommt finanziell nur gerade so über die Runden. Foto: tv/Johannes Tittel

Konz Das Konz Musik Festival glänzt auch 2022 mit einem originellen Programm, will aber für seine Zukunft nichts mehr ausschließen.

Es scheint, beim diesjährigen Konz Musik Festival passt alles. Das Programm ist so originell und wie eh und je, mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist ein Spitzenorchester in der Region präsent, und das übrige Programm des zehntägigen Festivals glänzt durch Einfallsreichtum und künstlerische Sensibilität.

Joseph Moog, gemeinsam mit Winfried Manns und Johannes Tittel Leiter des Festivals, erhielt zudem im vergangenen Jahr eine Einladung zu einem Workshop mit Daniel Barenboim – zweifellos ein musikalischer Ritterschlag erster Qualität. Trotzdem könnten über dem Festival dunkle Wolken aufziehen. TV-Mitarbeiter Martin Möller sprach dazu mit dem Leitungs-Triumvirat über Chancen und Risiken des Festivals.

Herr Moog, Sie waren eingeladen, als Daniel Barenboim Anfang 2021 in Berlin einen Workshop durchführte – auf oberstem Niveau, versteht sich. Was haben Sie mitgenommen aus Berlin – lässt sich das kurz skizzieren?

INFO Konz Musik Festival: Die Konzerte Freitag, 9. September: 19 Uhr, Festsaal Karthaus: Eröffnungskonzert mit Mitgliedern der Camerata Luxemburg. Werke von Debussy, Haydn und César Franck. Samstag, 10. September: 19 Uhr, Kirche St. Johann, Konz-Karthaus: Festkonzert mit der Deutschen Staatsphilharmonie, Leitung Michael Francis. Gustav Mahler, 7. Sinfonie, Kammermusik-Version. Sonntag, 11. September: 12 Uhr, Weingut Cantzheim, Kanzem, Tatjana Ruhland, Flöte, Ronith Mues, Harfe. Werke von Mozart, Saint-Saens, Rossini, Debussy, Fauré und Louis Spohr. Sonntag, 11. September: 17 Uhr, „Orgelzauber“, Pfarrkirche St. Nikolaus. Christian Schmitt, Orgel. Werke von Mendelssohn, Bach, Liszt, Arvo Pärt und César Franck. Sonntag, 11. September: 19 Uhr, Haus Beda, Bitburg, „Trilogie“. Franziska Hölscher, Violine, Felix Klieser, Horn, Joseph Moog, Klavier. Werke von Beethoven, Liszt, Ravel und Brahms. Mittwoch, 14. September: 19 Uhr, Rochuskapelle Nittel, „Wallfahrt im Quartett“. Dozenten der Konzer Meisterakademie. Elisabeth Perry, Violine, Josef Kluson, Viola, Niall Brown, Violoncello, Isabelle Trüb, Klavier. Werke von Dvorák und Mozart. Donnerstag, 15. September: 17 Uhr, „Spotlight junge Musiker“, Teilnehmerkonzert der Meisterakademie 2022. Freitag, 16. September: 19 Uhr, Contemporaneum Oberbillig, „Schwingende Saiten“, Konzert mit den Streichern der diesjährigen Meisterakademie. Samstag, 17. September: 19 Uhr, Tennishalle Fahl am Kirschberg, Konz. Sinfoniekonzert des Landesjugendorchesters Saar, Leitung Vilmantas Kaliunas. Joseph Moog, Klavier, Werke von Mussorgsky, Rachmaninow und Dvorák. Sonntag, 18. September: 17 Uhr, Weingut Van Volxem, Abschlusskonzert mit Gast Waltzing, Trompete, David Laborier, Gitarre und Max Serra, Bass. Info: www.konzmusikfestival.de

Moog: Was ich bei Barenboim am interessantesten fand: Bei aller Spezialisierung hat er bewahrt, was man ein frisches Ohr nennen kann. Er hat die Gabe, Wesentliches sofort zu erkennen. Er spürt sofort, was gelingt, aber auch was vielleicht stört. Und er kann sich immer noch hinein versetzen in einen normalen Konzertbesucher. Dabei muss er gar nicht in die Details gehen.

Was werden Sie aus dem Workshop für unser Konzer Festival umsetzen? Wird es überhaupt etwas Bestimmtes sein?

Moog: Ja, auf jeden Fall. Wir realisieren im Kleineren, was er im Großen macht: Musikerinnen und Musiker aus aller Welt einladen, Grenzüberschreitungen zu vollziehen, sich für demokratische Einstellungen stark machen und vor allem: Die Begeisterung für Musik an die Besucher zu bringen. Bei ihm sieht man, dass es sich lohnt, an solche Ideen zu glauben. Das war sehr ermutigend für mich. Da haben wir auch ein paar Ideen bei uns umgesetzt ...

... zum Beispiel?

Moog: Wir haben unsere Akademie für Kammermusik geöffnet, das Festival war ja ursprünglich nur auf Klavier ausgerichtet. Und die Idee dahinter war schon, andere Kombinationsmöglichkeiten zu schaffen. Wir wollten durch Kammermusik vier, fünf, sechs Leute zusammenbringen – Leute, die sich vorher nicht gekannt haben und die dann zusammen spielen.

Tittel: Wir haben auf Internationalität gesetzt und haben aktuell zehn unterschiedliche Nationalitäten bei 16 Teilnehmer/innen. Diese jungen Menschen werden sich mit der Musik erstmals kennenlernen. Die ehemalige Sommerakademie war unter ihrem Leiter Paul Trein stark in Richtung Südamerika orientiert, weil Trein die Verbindungen dorthin besaß. Das konnten wir jetzt auf die ganze Welt ausweiten – ein großer Erfolg und eine große Chance für Konz.

Was wollten Sie machen, und was ist erreicht worden?

Moog: Wir wollten diese jungen Musiker wirklich fordern durch ein anderes Umfeld und durch das Zusammenspiel mit Leuten, die sich noch nicht kennen.

Tittel: Und wir wollten auch – und es ist tatsächlich möglich – Schulklassen dazu holen. Es werden auch Musikerinnen und Musiker vom Gymnasium hier im Konzert auftreten. Wir wollten angehende Profis aus aller Welt zusammenbringen. Es sollen wirklich offene Meisterkurse werden.

Das Festival eröffnet am 9. September. Wie steht es mit der Akademie?

Tittel: Die Teilnehmer reisen gleichfalls am 9. September an. Sie können bei allen Konzerten im Festival zuhören. Am 10. September beginnt der Unterricht. Er schließt ab eine Woche später, am 17. September.

Moog: Ja, und das war auch die Idee bei uns: Dass Leute nicht einfach mal Unterricht bekommen – das gibt es auch woanders –, sondern dass sie ihren musikalischen Part vorbereiten und erst hier vor Ort ihre Mitspieler kennenlernen und mit ihnen in kürzester Zeit unter intensiver Anleitung zu einem Ensemble verschmelzen.

Was die Konzerte angeht - wenn ich da in die Programme schaue, sind die oft sehr anspruchsvoll. Da frage ich mich auch: Kann solch ein Programm die Besucher nicht überfordern?

Tittel: Also, was die Spielorte angeht, da wollten wir eine gewisse Abwechslung hereinbringen. Darum finden Konzerte einmal zum Beispiel in kleinen oder größeren Kirchen statt, ein anderes Mal im Festsaal des Klosters Konz-Karthaus oder in Weingütern entlang der Saar. Ein Konzert findet sogar in einer Tennishalle statt – das erste Mal deutschlandweit, soweit ich sehe. So ist für jeden etwas dabei. Weil wir in den letzten Jahren auch die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen wegen der Musik kommen, aber auch vielleicht mal wegen außergewöhnlicher Spielorte. Wir konnten in den vergangenen Jahren überdies feststellen, dass der Anteil jüngerer Besucher deutlich zunimmt. Die meisten davon hatten ursprünglich mit Klassik überhaupt nichts am Hut.

Wie sieht es aus mit der Zukunft des Festivals?

Tittel: Wir konnten im vergangenen Jahr finanziell mit null auf null abschließen. Ob sich das angesichts der Inflation so halten lässt, können wir nicht sagen. Wir haben vorläufig die Ticketpreise nicht erhöht, wissen aber nicht, ob wir das in der Zukunft halten können.

Manns: Ich sage das nachdrücklich: Das Festival bewegt sich auf einem Hochrisiko-Gebiet. Es könnte sehr rasch zu einer Situation kommen, in der das Festival nicht mehr oder deutlich eingeschränkt aktiv sein kann. Sponsoren oder öffentliche Zuschüsse zu gewinnen, wird jedes Jahr schwerer. Ich mache mir wenig Gedanken um das diesjährige Festival, aber was Prognosen in diesen Krisenzeiten angeht, da bin ich sehr zurückhaltend. Und wir wissen alle: In der Krise wird an der Kultur zuerst gespart.

Zum Leitungsteam des Konz Musik Festivals gehören neben Joseph Moog (Mitte) auch Johannes Titel (links) und Winfried Manns. Foto: TV/Martin Möller