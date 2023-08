JTI-Jazz-Award Sieger Nils Wogram Wenn die Muse Kammermusik mit Jazz verkuppelt

Ralf Dombrowski ist der angesehenste Jazz-Journalist Deutschlands, er schreibt etwa regelmäßig für die „Süddeutsche Zeitung“. Er gehört zur Jury des JTI Jazz-Awards, der in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben wurde und an den Posaunisten Nils Wogram ging. In seiner Laudatio würdigt Dombrowski den aus Braunschweig stammenden Musiker: „als einen, der sich freispielte, mit melodischem Nachdruck, durchaus im Leistungsstress der internationalen Begutachtung, aber auch wunderbar souverän, sich letztlich in seiner Liebe zur Komplexität nicht beirren zu lassen.“