(red) Der Geiger David Garrett hat wegen seines Bandscheibenvorfalls mehrere Konzerte abgesagt. Darunter ist der Auftritt in der Philharmonie in Luxemburg am 10. März. Ein Ersatztermin ist geplant, steht aber noch nicht fest. Bereits gekaufte Karten behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit, können aber auch erstattet werden.