Konzert : Wunderbares Leben, wunderbare Welt

Trier Katie Melua ist beim Konzert in der Trierer Arena entzückt, dass ihre Musik „etwas mit Paaren macht“.

Vor rund 15 Jahren hatte sie einige große Chart-Hits, seitdem ist es etwas ruhiger um sie geworden: „Nine million bicycles“ ist der bekannteste Song, und den bringt sie schon zur Mitte des Konzertes. Sie freut sich immer wieder, „that this does something to the couples in the audience“, Paare würden zusammenrücken und schwelgen. So weit, so richtig, der Funke der Begeisterung will allerdings noch nicht so richtig auf das gesamte Publikum überspringen.