Musik : Konzertbranche leidet unter Krisen: Muss sie sich anpassen?

Berlin Konzertveranstalter und Künstlerinnen verzweifeln. Die Branche hat sich noch nicht von der Pandemie erholt, zusätzlich macht ihr die Inflation zu schaffen. Wann rappelt sie sich auf und wird es jemals so wie vorher?

Zwei Extreme spiegeln sich in der Konzertbranche wider: Der Konzertkartenanbieter Ticketmaster stoppte den Vorverkauf für die US-Stadiontour von Taylor Swift (33), weil zu viele Fans ein Ticket ergattern wollten. Auf Twitter schrieb Ticketmaster von einer „historisch beispiellosen“ Nachfrage. Auch der britische Star Ed Sheeran (31) spielte 2022 in ausverkauften Stadien.

Wie es der Branche wirklich geht

Außerdem fehlen laut Michow nicht nur die Fans, sondern sowohl Arbeitnehmer als auch selbstständige Fachkräfte im Bereich der Ton- und Lichttechnik oder beim Aufbau- oder Sicherheitspersonal. „Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele aufgrund der in den letzten drei Jahren andauernden Perspektivlosigkeit der Veranstaltungswirtschaft in andere Branche abgewandert sind.“

Muss sich etwas verändern?

Die beiden Zukunftsforscher sind sich also einig: Zu einer Freizeitgestaltung wie vor der Pandemie werden die Menschen nicht mehr zurückkehren. „Und das ist auch gut so, denn das Freizeitangebot muss sich weiterentwickeln, so war es schließlich immer“, fügt Reinhardt hinzu. Außerdem lohne es sich, über neue Wege der Konzertgestaltung nachzudenken, statt nur zu jammern. Vielen reiche es, die Idole nur virtuell zu sehen. Fast jeder Künstler sei heute in den sozialen Medien aktiv, dort könnten die Fans ihren Idolen gefühlt näher sein als auf einem Konzert, so Reinhardt.