(red) Chormusik unter dem Titel „Veni Emmanuel!“ ist am Samstag, 1. Dezember, ab 17 Uhr im Trierer Dom zu hören. In der Reihe „Advent im Dom – Musik & Wort“ bietet die Dommusik an allen Adventssamstagen jeweils um 17 Uhr kurze Konzerte mit Vokal- und Orgelmusik sowie Lesungen an. Der Eintritt ist frei.