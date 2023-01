Dänemark : Kopenhagen ist Welthauptstadt der Architektur

Kopenhagen Arne Jacobsen, Jørn Utzon oder das Büro 3XN - die Liste berühmter dänischer Architekten ist lang. Kronprinz Frederik spricht von einem „Exportschlager“.

Die dänische Hauptstadt Kopenhagen will sich in diesem Jahr als Metropole der innovativen und nachhaltigen Architektur präsentieren. Als diesjährige Weltarchitekturhauptstadt läutete die Stadt am Dienstag offiziell ein Jahr der Architektur ein.