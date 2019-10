Hall of Fame : Kraftwerk erneut für „Ruhmeshalle des Rock“ nominiert

Hall of Fame

Cleveland Die Düsseldorfer Elektronikband Kraftwerk ist für die Aufnahme in die „Rock&Roll Hall of Fame“ nominiert worden.

Wie die „Ruhmeshalle des Rock“ in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio mitteilte, sind unter den 16 Kandidaten unter anderem auch die Gruppen Depeche Mode und Nine Inch Nails sowie posthum Sängerin Whitney Houston (1963-2012) und Rapper The Notorious B.I.G. (1972-1997).