Buchbesprechung : Eher ein laues Lüftchen

Sturm über der Eifel - ein neuer Krimi von Katja Kleiber.

Sturm, Eifel? Da kommen rasch Erinnerungen hoch an den Krimi „Eifel-Sturm“ von Jacques Berndorf aus dem Jahr 1999 – es war nicht seine beste Story.

Es geht darin um Mord, Politik, Windkraft, Naturschutz. So auch bei „Sturm über der Eifel“ von Katja Kleiner, der zweite Krimi um die „Eifelhexe“ Ella Dorn. Wobei der Begriff Eifelhexe schon falsche Vorstellungen erzeugt. Ella ist eine Aussteigerin, die aus der Großstadt vor ihrem Burnout in die Eifel floh. Und die diesen Landstrich schätzt und beschützen möchte. Geschätzt hat die Aussteigerin auch den Schamanen Leo, der im Bereich des Golorings bei Kobern ermordet wird. Das ruft das ungleiche Ermittlerduo auf den Plan. Da ist zum einen die wenig sympathische Kommissarin, die ständig Vertreter verschiedener Berufsgruppen als Pappnasen bezeichnet, sich selbst überschätzt und zickig mit Zeugen und Kollegen umgeht. Nur am Bett ihres gerade schwerverletzt aus Afghanistan heimgekehrten Bruders ist sie weniger anstrengend.