Künstlerin der Woche Annette Krämer Die Kunst als Freiraum

Annette Krämer sagt: „Malen bedeutet für mich Freiheit.“ Sie steht in ihrem „Sommer-Atelier“ in Bollendorf, in einem ehemaligen Ladenlokal unweit des Sauer-Ufers. Ein paar Meter weiter führt die Brücke auf die Luxemburger Seite des Flusses.

13.09.2023, 16:45 Uhr

Annette Krämer in ihrem Atelier. Foto: Eva-Maria Reuther

Von Eva-Maria Reuther

Uhren wurden in dem hellen Raum vordem verkauft. Jetzt füllen ihn Farben, Pinsel, eine Staffelei und ein Arbeitstisch und natürlich jede Menge Bilder. Nur ein alter Schrank mit gefühlt unzähligen Schubladen erzählt vom einstigen vielfältigen Umgang mit der Zeit und ihren Messinstrumenten.