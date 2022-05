Saarbrücken : Nach 23 Jahren: Aus für einzigen Zauberladen in Südwestdeutschland

Saarbrücken Eine traurige Nachricht – nicht nur für Zauberer: Der einzige Zauberladen Südwestdeutschlands muss nach 23 Jahren erfolgreicher Geschichte schließen. Ein Rückblick auf die ereignisreiche Geschichte des Kult-Geschäfts in Saarbrücken.

Alles begann vor rund 27 Jahren, als der Lehrer und Theaterpädagoge Herbert Loskill Theaterkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gab. Insbesondere in den Erwachsenenkursen sei damals die Frage aufgekommen, woher man Theatermaterial bekommen könne. „Irgendwann habe ich mir das Material in den Keller gelegt und mir einen Gewerbeschein geholt“, erinnert sich Loskill. Damit war der Grundstein für den „Fachhandel für Spiel- und Theaterbedarf“ gelegt, den Loskill gemeinsam mit seiner Bekannten und ehemaligen Ladeninhaberin Elke Hoffmann-Argast viereinhalb Jahre später (1999) am Homburg in Saarbrücken gründete. Hoffmann-Argast brachte die Erfahrung im Einzelhandel mit, Loskill die Expertise in den Bereichen Zirkus und Theater.