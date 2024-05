„Orgy Of The Damned“ Kultgitarrist Slash zelebriert den Blues

Ein Blues-Fan ist Slash schon lange. In den 1990er Jahren ging er sogar mit seiner Band Slash's Blues Ball in den USA und Europa auf Tournee. „Es war einfach eine lustige, betrunkene Coverband“, sagt Slash im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich dachte immer, eines Tages will ich das aufnehmen und daraus eine Platte machen. Ich hatte einfach keine Zeit dazu. Ich habe seitdem so viele Veränderungen durchgemacht - verschiedene Bands, Ehen und Scheidungen, Kinder und all sowas.“