Comedy : „Kultur Raum Trier“ streamt die Comedian Michael Eller und Jochen Prang

Trier Der Verein „Kultur Raum Trier“ lädt für Freitag, 19. Februar, und für Sonntag, 21. Februar, zu kostenfreier Stand Up Comedy ein. Dafür kann man gemütlich auf dem heimischen Sofa sitzenbleiben und den Shows der Comedians im Stream online folgen.

Jochen Prang ist laut Eigenwerbung der wohl erfolgreichste Saarländer im deutschsprachigen Comedy Nachwuchs. Am Sonntag präsentiert er ab 18 Uhr sein Programm, ebenfalls in einem kostenlosen Stream. Aufgewachsen in den 1980ern, pubertiert in den 1990ern und konfrontiert mit dem Technikwahn des Hier und Jetzt stellt er wichtige Fragen: Was hätte Jesus mit YouTube erreicht? Oder: Sind Videospiele gut für unsere persönliche Entwicklung? Aber auch: Wieso heißt es Social Media, wenn sich am Ende doch nur alle asozial verhalten? Und das beste ist: Prang liefert die Antworten gleich mit und das auf unterhaltsame Art.