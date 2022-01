Serbien : Kulturhauptstadt Novi Sad: Die Stadt der Brücken

Novi Sad Novi Sad an der Donau liegt an der Schnittstelle zwischen Mittel- und Südosteuropa. Das Kulturhauptstadt-Jahr bietet der serbischen Stadt die Chance, ihre Vielfalt und Kreativität zu zeigen. Werden die Programmmacher sie nutzen?

Das Mobiliar ist funktional und zugleich stylish, wie man sich die Räumlichkeit eines trendigen Start-ups irgendwo in Europa vorstellt. Nur noch wenige Wochen sind es, bis Serbiens zweitgrößte Stadt Novi Sad Europäische Kulturhauptstadt wird - als Folge der Corona-Pandemie zeitversetzt um ein Jahr, also 2022 statt 2021.

Stadt mit 340.000 Einwohnern

Novi Sad liegt am Mittellauf der Donau, dem großen europäischen Strom. Es ist die Hauptstadt der Provinz Vojvodina, wo neben Serben mehr als ein Dutzend anderer Nationalitäten leben. Im Jahr 1748 verlieh die österreichische Kaiserin Maria Theresia der auf lateinisch Neoplanta genannten Siedlung den Titel einer königlichen Freistadt. Ihre Bürger sollten sie fortan in ihrer jeweiligen Muttersprache benennen: Neusatz auf deutsch, Ujvidek auf ungarisch und Novi Sad auf serbisch.

Zur Eröffnung am 13. Januar - das Datum fällt mit dem orthodoxen Neujahr zusammen - gestaltet der slowenische Avantgarde-Künstler Dragan Zivadinov ein Open-Air-Spektakel mit dem Titel „Zeniteum“. Der Titel spielt auf die stilprägende jugoslawische Avantgarde-Kunstzeitschrift „Zenit“ an, die in den 1920er Jahren zuerst in Zagreb und dann in Belgrad erschien. Auch der deutsch-französische Dichter Yvan Goll (1891-1950) stand mit den international weit vernetzten „Zenitisten“ in regem Kontakt.