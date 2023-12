Ausblick Kulturhauptstädte 2024: Bodø, Tartu und Bad Ischl

Bad Ischl ist vor allem als romantischer Kurort bekannt, in dem Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi ihre Sommer verbrachten. In der umliegenden Region locken blaue Seen und aufragende Berge jährlich Hunderttausende Gäste aus aller Welt an. Bad Ischl und 22 weitere Kommunen des sogenannten Salzkammerguts möchten nächstes Jahr in über 300 Projekten zeigen, was sich hinter der Alpenlandschaft nahe der Grenze zu Bayern verbirgt - vom Übertourismus über die Folgen des Klimawandels bis zu der historisch belasteten Vergangenheit. Das Ziel sei, „die positiven und die negativen Seiten dieser ganzen Region auszuleuchten, und nicht ein Feuerwerk oder ein Festival daraus zu machen“, sagt Programm-Kuratorin Elisabeth Schweeger.